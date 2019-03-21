محمد فؤاد يتوقف عن الغناء.. ويبكي بسبب والدته.. فيديو

بكى الفنان محمد فؤاد على الهواء أثناء حديثه عن والدته بمناسبة عيد الأم، قائلا: «عملت أغنية بعنوان "ياما ويا نور عينيا" صدقة لوالدتي».



وقال «فؤاد» خلال برنامج «حكايات لطيفة» المذاع على قناة «DMC» إنه كان يجهز لأغنية ليقدمها لوالدته وللاسف توفيت قبل طرحها، ولكنه قرر إهداءها لكل أم مصرية.



وتأثر «فؤاد» أثناء غنائه الأغنية على الهواء، وتوقف عن الغناء وبكى متأثرا بفارق والدته، متابعا «بلاش أكمل الأغنية ».



"حكايات لطيفة" برنامج موسيقي غنائي، تستضيف فيه الفنانة لطيفة باقة من ألمع نجوم الغناء من مصر والعالم العربي ويمثل البرنامج حالة من المزج بين الحوار اللطيف المرح والغناء المتنوع لأشهر مطربي العالم العربي ومصر.