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رياضة

9 قرارات نارية لـ مجلس إدارة النادي الأهلي.. تعرف عليها

الخميس 21/مارس/2019 - 10:40 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابو علم
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعه في الساعة الرابعة بعد عصر اليوم الخميس.

وأصدر المجلس عددا من القرارات المهمة وجاءت فيما يلي:-

- تحويل النادي الأهلي إلى نادٍ ذكي، وتطوير المنظومة الإدارية الخاصة بالنادي لمواكبة التكنولوجيا والتحول الرقمي في شتى المجالات.

وقرر مجلس الإدارة في ضوء التفعيل من اليوم إلغاء التعامل الورقي في محاضر وجلسات المجلس، وتم توزيع «تابلت» لكل عضو بالمجلس، وإضافة كمبيوتر خاص بقاعة الاجتماعات بالنادي؛ لتدوين وتسجيل كل ما يخص قرارات وبيانات محضر الجلسة، وذلك بالتزامن مع إلغاء التعامل الورقي في مجلس الإدارة نهائيا.

- تعيين محمد الصبان مستشارا لمجلس إدارة النادي الأهلي لشئون تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وذلك لخبراته الكبيرة والفائقة في هذا المجال، وفي ضوء ما يهدف له مجلس إدارة النادي في البدء للتحول إلى نادٍ رقمي، ويقدم كل الخدمات والأمور الإدارية الخاصة بالأعضاء من هذا المنطلق، على أن يتم الانتهاء من عملية التحول إلى نادٍ ذكي خلال شهور قليلة للغاية.

- إطلاق «أبليكيشين» الأهلي الخاص بالأعضاء، وذلك بالتزامن مع التحول الرقمي للنادي، وأن يصبح النادي الذكي الأول في الشرق الأوسط، وإنشاء «أكشاك» لخدمات الأعضاء بالنادي في الفروع الثلاثة؛ لتعليم الأعضاء كيفية التعامل مع الأبليكيشين وتنزيله، وكيفية دفع والاستعلام عن جميع الخدمات والرسوم من خلاله.

- تعيين ماريان رشاد خشاب نائب رئيس قسم التسويق للعلامة التجارية، وذلك في إطار سعي النادي لتعظيم العوائد المالية، والحفاظ على حقوقه التجارية.

- اعتماد الميزانية الخاصة بمعسكر الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» في بولندا، وكذلك كافة المصاريف الخاصة بمعسكر الإعداد الذي يخوضه الفريق تحت قيادة محمد مصيلحي المدير الفني للفريق قبل بطولة إفريقيا للأندية التي ينظمها النادي.

- اعتماد توصية المكتب التنفيذي بإبرام تعاقدات مع لاعبات الفريق الأول لكرة اليد والبالغ عددهن 22 لاعبة، وذلك وفقا لعقود احتراف تزيد من التعامل المميز بين النادي واللاعبات، والحفاظ على حقوق الطرفين.

- الموافقة على إتمام التعاقد مع ميار شريف أحمد لاعبة التنس، وذلك كونها لاعبة مهمة، وإحدى بطلات الجمهورية التي يسعى النادي للاستفادة منها ومن إمكاناتها.

- اعتماد توصية المكتب التنفيذي الخاصة بمعسكر مرسى مطروح بفتح الحجز على القرعة، وأن تتضمن الرحلات 23 فوجًا بالتتابع تبدأ في 20 أبريل وتنتهي في 19 أكتوبر، مع منح كبار السن ورواد النادي من الأعضاء أولوية الحجز في الفوج الأول وآخر ثلاثة أفواج.

- اعتماد الموافقة على التعاقد مع عدد جديد من المنافذ المتنوعة بفرع النادي بمدينة نصر في أماكن جلوس الأعضاء الجديدة التي تم الانتهاء منها وقاربت على الافتتاح.

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