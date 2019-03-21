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رياضة

تألق ساديو ماني نعمة أم نقمة.. وهل محمد صلاح الرجل الأول في ليفربول؟

الخميس 21/مارس/2019 - 10:44 م
تألق ماني نعمة أم
تألق ماني نعمة أم نقمة
أحمد هاني
نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي منذ يومين رقما قياسيا عادله نجما الريدز محمد صلاح وساديو ماني عندما عادلا رقم لـ راش ودالجليش أسطورتا النادي الإنجليزي في تسجيل الأهداف للنادي، وهو رقم لم يحققه أي ثنائي منذ 36 عامًا.

أمر طبيعي وليس بالغريب على هذا النادي بالتحديد أن يتألق ثنائي ويتساوى لاعبون في الأهداف، باعتباره أمرا دارجا منذ عام 1922، الغريب أن هذه الأرقام لم تحدث إلا في القرن الماضي.

ما الاختلاف بين القرن الماضي والحالي؟

بات الوضع الحالي في البطولات الأوروبية أكثر تطورًا عن السابق، فلم يشهد القرن الماضي هذا الاهتمام بالجوائز الفردية كالبالون دور و الحذاء الذهبي وغيرها، الإنتشار لهذه الجوائز في الوقت الحالي جعل لكل فريق نجم أوحد لا يسجل أحد غيره، وهو ما حدث مع نيمار عندما غادر نادي برشلونة الإسباني هربا من ظل النجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي".

كان نيمار هو النجم الأبرز والأكثر شهرة في نادي سانتوس البرازيلي وقارة أمريكا الجنوبية بأكملها، قبل أن ينتقل إلى برشلونة عام 2013. وعندما انضم اللاعب البرازيلي إلى ملعب "كامب نو"، كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يهيمن على كل شيء، سواء في إسبانيا أو في كرة القدم العالمية.

الأمر نفسه يحدث في ليفربول حاليًا، تألق نجمين في نفس الفريق يريد كل منهما أن يصبح الرجل الأول في ليفربول، وهو الأمر الذي تذوقه محمد صلاح الموسم الماضي من ألقاب فردية وشهرة عالمية، ويتكرر نفس الأمر مع زميله ساديو ماني هذا العام، حيث يحاول تذوق حلاوة الجوائز الفردية أيضا.

ماذا لو لم يسجل ساديو ماني كل هذه الأهداف هذا الموسم؟

بالتأكيد أن تسجيل ماني لهذا الكم من الأهداف هذا الموسم هو النعمة والنقمة في نفس الوقت لمحمد صلاح، فالتسجيل المستمر لنجم "أسود التيرانجا" يرفع عن عاتق الفرعون المصري حمل أنه هداف الفريق الموسم الماضي، ويجب أن يقود الفريق إلى الألقاب الجماعية خاصة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن جدران الريدز منذ فترة طويلة، بدلًا من الشخصية التي حصل عليها في الفترة الماضية.

أما النقمة هى الضوء المسلط عليه في الفترة الماضية، الأمر الذي وصل إلى تصريح لـ يورجن كلوب المدير الفني للفريق يقول فيه إن على نجم النادي المصري محمد صلاح أن ينظر إلى زميله في النادي السنغالي ساديو ماني كمصدر إلهام في تطلعه لتحسين مستواه المتعثر هذا الموسم، إضافة إلى إرتباط أسم ماني أكثر من مرة مع ريال مدريد وأن زيدان يريده بشدة في الملكي الميركاتو المقبل.

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