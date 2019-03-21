عبدالمحسن سلامة: التعديلات الدستورية ليست جريمة.. فيديو

أشاد الكاتب الصحفي، عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، بالحوار الوطني الذي أقامه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة.



وأضاف «سلامة» خلال لقائه ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أنه تم إعطاء الفرصة لجميع الحاضرين في الجلسة حتى تبدوا آراءهم بشأن التعديلات الدستورية.



وأكد «سلامة»، أن التعديلات الدستورية ليست جريمة، وليست شئ خاص بمصر فقط، فتركيا عدلت الدستور 18 مرة .



وأوضح «سلامة»، أن التعديلات الدستورية المطروحة في مجملها تمت الموافقة عليها من أغلب المجتمع، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يحمل تقديرا للرئيس عبدالفتاح السيسي ،لذلك لا يمانع مد فترة الرئاسة.

