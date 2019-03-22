كلينسمان في معسكر المنتخب الأوليمبي الأمريكي

تواجد يورجن كلينسمان المدير الفني السابق للمنتخب الأمريكي في معسكر المنتخب الاولمبي في إسبانيا حيث يلتقي اليوم نظيره الأمريكي ضمن خطة الإعداد لنهائيات الامم الافريقيه للشباب تحت ٢٣سنة المؤهلة لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠



سبب تواجد كلينسمان هو مؤازرة نجله حارس مرمى المنتخب الأمريكي الأولمبي .



وداعب كلينسمان شوقي غريب عندما طلب لقاءه بعد مباراة الفريقين غدا لمعرفة رأيه في نجله.

