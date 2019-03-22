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فن

حاتم عمور يحيي حفل نهائي كأس السوبر الإفريقي

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:16 ص
حاتم عمور
حاتم عمور
سعيد فراج
يحيي النجم المغربي حاتم عمور، حفل مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي والرجاء المغربي يوم 29 مارس الجاري بملعب استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.

ونشر حاتم عبر صفحته على موقع إنستجرام، ملصقا خاص بالحفل معلقا عليه: "سعيد جدا بمشاركتي في حفل نهائي السوبر كوب الذي سينظم بملعب الغرافة، الدوحة، قطر".

وتوج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري، بينما أحرز الرجاء البيضاوي لقب كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية" على حساب "فيتا كلوب" الكونغولي.

ستكون الدوحة القطرية أول عاصمة خارج القارة الإفريقية، تحتضن نهائي مسابقة كأس السوبر الإفريقي منذ انطلاق البطولة سنة 1993، بعدما كان يجرى داخل ميدان بطل عصبة الأبطال الإفريقية وكان فريق الوداد البيضاوي أخر نادي يتوج بهذا اللقب على حساب مازيمبي الكونغولي.

وتحمل هذه النسخة الرقم 27 حيث فاز بلقبها خمسة عشر ناديا إفريقيا يمثلون تسعة دول إفريقية وهي "مصر، ساحل العاج، غانا، الجزائر، جنوب إفريقيا، تونس، المغرب، الكونغو، نيجيريا ".

جدير بالذكر، أن آخر أعمال حاتم عمور أغنيتي "لامور باقي حاكمني" و"أخر مرة" التي حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي بتحقيقها أكثر من 20 مليون مشاهدة على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

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