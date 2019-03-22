بعد شهرين .. من البداية لـ حماقي تقترب من 20 مليون مشاهدة على يوتيوب

اقتربت أغنية النجم محمد حماقي "من البداية" من تحقيق 20 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد مرور شهرين على طرحها من ألبومه "كل يوم من ده".



ويضم الألبوم أغنيات "الجانب الأول، ويزلزل، وكل يوم من ده، وليلى، وعيونه سهرانة، وصور، وأعمل إيه، وبقيت معاه، ويا غربة، من البداية، ويا ستار".



وتعاون "حماقى" في الألبوم، مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم "أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، وخالد تاج، ونادر عبد الله، وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر علي، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدي، ورامي سمير".