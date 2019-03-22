أهلي ٢٠٠٣ يواجه وادي دجلة غدًا في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٣» مع ضيفه وادي دجلة، غدًا السبت، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الـ٢٧ من بطولة الجمهورية.



ويدخل الأهلي،المباراة بعد تعادله في الجولة السابقة مع النجوم سلبيًا، لذا يأمل الفريق بقيادة أشرف أبو زيد في استغلال عامل الأرض لتحقيق الفوز على دجلة.



ويمتلك الأهلي في رصيده ٣٩ نقطة، بعد فوزه في ١١ مباراة هذا الموسم، مقابل التعادل في ٦ مباريات، والهزيمة في ٦ مباريات أخرى، حيث فاز هذا الموسم على بيراميدز ٤ – ٣، والجونة ٢ – ١، وبتروجت ٤ – ٢، وحرس الحدود ٤ – صفر، والنجوم ٦ – صفر، ووادي دجلة ٢ – صفر، وطلائع الجيش ٢ – ١، والمصري ١ – صفر، وبيراميدز مجددًا ٣ – ١، والجونة ٢ – ١، وحرس الحدود ٢ – ١، مسجلًا ٤٤ هدفًا، بينما استقبلت شباكه ٣٦ هدفًا، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام سموحة ستقام في ٢٠ أبريل المقبل.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ أشرف أبو زيد مديرًا فنيًا، ومحمد سمارة مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وهاجد هاني طبيبًا، وأحمد ممدوح محمد إخصائي العلاج الطبيعي.



