ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أهلي ٢٠٠٣ يواجه وادي دجلة غدًا في بطولة الجمهورية

الجمعة 22/مارس/2019 - 12:08 م
مواليد ٢٠٠٣
مواليد ٢٠٠٣
عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٣» مع ضيفه وادي دجلة، غدًا السبت، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الـ٢٧ من بطولة الجمهورية.

ويدخل الأهلي،المباراة بعد تعادله في الجولة السابقة مع النجوم سلبيًا، لذا يأمل الفريق بقيادة أشرف أبو زيد في استغلال عامل الأرض لتحقيق الفوز على دجلة.

ويمتلك الأهلي في رصيده ٣٩ نقطة، بعد فوزه في ١١ مباراة هذا الموسم، مقابل التعادل في ٦ مباريات، والهزيمة في ٦ مباريات أخرى، حيث فاز هذا الموسم على بيراميدز ٤ – ٣، والجونة ٢ – ١، وبتروجت ٤ – ٢، وحرس الحدود ٤ – صفر، والنجوم ٦ – صفر، ووادي دجلة ٢ – صفر، وطلائع الجيش ٢ – ١، والمصري ١ – صفر، وبيراميدز مجددًا ٣ – ١، والجونة ٢ – ١، وحرس الحدود ٢ – ١، مسجلًا ٤٤ هدفًا، بينما استقبلت شباكه ٣٦ هدفًا، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام سموحة ستقام في ٢٠ أبريل المقبل.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ أشرف أبو زيد مديرًا فنيًا، ومحمد سمارة مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وهاجد هاني طبيبًا، وأحمد ممدوح محمد إخصائي العلاج الطبيعي.

ترشيحاتنا

طريقة سهلة لمعرفة من حظرك على واتس آب

أول تعليق سوري على اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان

عضو بالكنيست يفضح علاقات نتنياهو النسائية المحرمة

تونس تسعى لتصدر مجموعة مصر بتصفيات أمم أفريقيا في مواجهة سوازيلاند

مصر والأرجنتين تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المتبادلة

برلماني يشيد بقرار السيسي المنصف لأصحاب المعاشات

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 22-3-2019.. فيديو

الأمم المتحدة للقانون الدولي: دساتير العالم تنص على مبدأ التعديل.. فيديو

سمير صبرى: محمد رمضان فرحان بالقرشين الزيادة اللى خدهم

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 22 مارس

ترامب يعترف رسميا بسيادة إسرائيل على الجولان في هذا التوقيت

لا تندهش.. تعرف على سر هجر المعاصي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالخضار والأرز وسلطة فريك.. والحلو: تورتة مارينج

عاش هنا يوثق كواليس انتقال أحمد خالد توفيق من الطب إلى الأدب.. رائد أدب الرعب تنبأ مبكرا بيوتوبيا وما وراء الطبيعة

كفاح أم.. زينب ربت 6 أبناء بينهم 3 بنات مصابات بضمور العضلات.. صور

عرض أغانى Arab got talent من النسخة العربية في متحف بهولندا

تكريم آسر ياسين فى ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

فيديو

الأمم المتحدة للقانون الدولي: دساتير العالم تنص على مبدأ التعديل.. فيديو
دبلوماسي: آن الأوان للتعلم من درس قبل 30 يونيو.. فيديو
شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بـ طابا بحضور وزير الأوقاف.. فيديو
محافظ جنوب سيناء: افتتاح مشروعات جديدة بالمحافظة شهريا.. فيديو
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟