أشرف زكى نقيبا للفنانين بالتزكية

فاز الفنان أشرف زكى بمقعد نقيب الممثلين بالتزكية، وذلك بعد استبعاد المنافس الوحيد له الفنان شادي مكرم، بسبب بعض الطعون التي قدمت ضده.



يذكر أن انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية تجرى اليوم الجمعة لإختيار النقيب و6 من مجلس إدارة النقابة وهم الفنانون إيهاب فهمى وسامى مغاورى وأشرف طلبة وعفاف رشاد ومحسن منصور وسامح بسيونى.



وكان عدد من الفنانين قرروا الترشح وهم الفنانة نهال عنبر، والفنانة نجلاء شعير، والفنان محسن صبري، الفنان الشاب محمد نبيل منيب، والفنان سامي نوار، الفنانة سميحة عبدالهادي.