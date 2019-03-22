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رياضة

هازارد: زيدان مثلي الأعلى

الجمعة 22/مارس/2019 - 02:02 م
هازارد: زيدان مثلي
هازارد: زيدان مثلي الأعلى
نور عادل
أكد اللاعب البلجيكي ايدن هازارد، أن الفضل في قراره بممارسة رياضة كرة القدم يعود للنجم الفرنسي زين الدين زيدان، معربًا عن تقديره واحترامه الكبير للمدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد الإسباني، الذي كان مثله الأعلى في طفولته.

وعاد النجم البلجيكي، للإشارة مرة أخرى في تصريحات صحفية، إلى رغبته القديمة في الانتقال إلى ريال مدريد، علما بأنه رفض في مناسبتين تمديد تعاقده مع ناديه الحالي تشيلسي الإنجليزي.

وقال هازارد الذي ينتهي تعاقده مع تشيلسي في 2020: "أعرف ما سأفعله فيما يخص مستقبلي".

وردًا على سؤال عن المدرب المفضل بالنسبة له، هل هو الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي أم زيدان؟، أجاب هازارد قائلًا: "أفضل مارتينيز بسبب الانتصارات التي حققها".

وتحدث النجم البلجيكي عن الأثر السلبي المحتمل للعقوبة الموقعة على تشيلسي بحرمانه من عقد صفقات شراء لاعبين جدد حتى 2020 على إمكانية انتقاله إلى ناد آخر، إذ قال: "أنا موجود مع تشيلسي منذ سبعة أعوام، ولن تكون هناك مشكلة إذا اعتزلت هنا.. أنا معجب كثيرًا أيضًا بريال مدريد".

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