ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

بث مباشر.. لحظة طعن كاهن داخل كنيسة بـ كندا

الجمعة 22/مارس/2019 - 07:50 م
صدى البلد
أحمد شريف
أصيب كاهن خلال حادث طعن أثناء قيامه بالقداس الصباحي في كنيسة القديس يوسف في مدينة مونتريال بكندا، حيث تم بث الحادث مباشرة على الإنترنت وعلى شاشات التليفزيون.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل "، كان الأب كلود جرو يدير الخدم في كنيسة القديس يوسف عندما اندفع إليه المهاجم، الذي لم يتم تسميته ، فجأة من أحد المقاعد، واقدم على طعنه.

وبحسب الفيديو، ركض المهاجم نحو الكاهن ، وطعنه مرتين في صدره قبل أن تكسر سكينته، حيث أصيب الكاهن بجروح سطحية جراء الهجوم.

وكان الكاهن سقط، على الأرض لكنه استعاد قوته، فور وقوف المصلين بينه وبين المهاجم لوضع مسافة بينهما حتى وصلت الشرطة.

فيما احتجز المصلون المهاجم في مكانه حتى وصلت الشرطة وأودعته السجن، حيث لم يتم التعرف على الدافع الرئيسي وراء الهجوم.

ترشيحاتنا

نيوزيلندا بالحجاب وخطبة الجمعة لأول مرة.. ماذا تغير في ويلينجتون بعد أسبوع من حادث المسجدين الإرهابي؟

إضاءة برج خليفة بصورة رئيسة وزراء نيوزيلندا

البرلمان: السيسي غلب الواجب الإنساني على الوظيفي بشأن المعاشات

السفريات تثير أزمة بين الحكام وعصام عبدالفتاح

الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية.. فيديو

الأهلي يفوز على جمهورية شبين بثنائية وديًا

بث مباشر لمباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره الأمريكي

فهلوة المصري منقذ الـ 51 طفلا إيطاليًا.. خدع الخاطف بالصلاة واتصل بالشرطة

شاهد.. الفيديو المتسبب في وقف شيرين عبد الوهاب عن الغناء

فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي في باريس

الطفل المصري ينقذ الحكومة الإيطالية من الاستقالة.. والجنسية ومكافأة مالية بانتظاره

صندوق التأمينات: المالية سترد 640 مليار جنيه للمعاشات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق

شاهد.. أحمد خليل تغلب عليه علامات الشيخوخة في أحدث ظهور

80 صورة من انتخابات نقابة المهن التمثيلية

السفير السعودي يزور شارع المعز ويشيد بالأجواء التراثية.. صور

أيام صفراء تعود من جديد على مسرح الهناجر.. صور

فيديو

ملخص وأهداف ودية المنتخب الأوليمبي وأمريكا.. فيديو
المنتخب الأوليمبي يضرب أمريكا بثنائية ودية استعدادا للأولمبياد.. فيديو
صادق يضيف ثاني أهداف المنتخب الأولمبي في مرمى أمريكا.. فيديو
عادل حسن: ننادي بتشديد العقوبة على سارقي البالوعات لهذا السبب..فيديو
شيرين عبد الوهاب في حفلها بالبحرين: هنا أتكلم براحتي في مصر يسجنوني.. وهاني شاكر: مصرة على الإساءة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟