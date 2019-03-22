بث مباشر.. لحظة طعن كاهن داخل كنيسة بـ كندا

أصيب كاهن خلال حادث طعن أثناء قيامه بالقداس الصباحي في كنيسة القديس يوسف في مدينة مونتريال بكندا، حيث تم بث الحادث مباشرة على الإنترنت وعلى شاشات التليفزيون.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل "، كان الأب كلود جرو يدير الخدم في كنيسة القديس يوسف عندما اندفع إليه المهاجم، الذي لم يتم تسميته ، فجأة من أحد المقاعد، واقدم على طعنه.



وبحسب الفيديو، ركض المهاجم نحو الكاهن ، وطعنه مرتين في صدره قبل أن تكسر سكينته، حيث أصيب الكاهن بجروح سطحية جراء الهجوم.



وكان الكاهن سقط، على الأرض لكنه استعاد قوته، فور وقوف المصلين بينه وبين المهاجم لوضع مسافة بينهما حتى وصلت الشرطة.



فيما احتجز المصلون المهاجم في مكانه حتى وصلت الشرطة وأودعته السجن، حيث لم يتم التعرف على الدافع الرئيسي وراء الهجوم.



