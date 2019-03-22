صادق يضيف ثاني أهداف المنتخب الأولمبي في مرمى أمريكا.. فيديو

أضاف محمد صادق، هدف منتخب مصر الأوليمبي الثاني، فى مرمى أمريكا بالدقيقة 80، بعدما تلقى تمريرة من ناصر منسي، سددها بقوة في الشباك خلال المباراة الودية المقامة حاليا على أحد الملاعب بمدينة ألكانتى الإسبانية، على هامش معسكر الفراعنة المقام حاليا، ضمن استعداداته لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



بدأ اللقاء بتبادل الهجوم بين الفريقين وتألق عمر رضوان حارس منتخب مصر ونجح فى إبعاد كرة خطيرة سددها تيم وايا لاعب المنتخب الأمريكي.



وساهم رمضان صبحى بمهاراته الفردية فى تشكيل إزعاج للخطوط الخلفية للمنتخب الأمريكي ومرر إحدى الكرات الخطيرة للاعب أحمد ياسر ريان سددها بقوة تصطدم فى الدفاعات الأمريكية.



وانحصر اللعب في منتصف الملعب وساهم ناصر ماهر فى إرسال العديد من التمريرات إلى الثنائى احمد ياسر ريان وأحمد حمدى التى شكلت تهديدا على دفاعات المنتخب الأمريكى.



وتصدى الحارس الأمريكى لتسديدة صعبة أرسلها أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 33 من داخل منطقة الجزاء لتتحول الى ضربة ركنية وأحرز منها هدفا بقدمه وسط حالة ارتباك من دفاعات المنافس فى الدقيقة 38.



وشهد مطلع الشوط الثاني مواصلة المنتخب المصرى الضغط على المنافس ومحاولة امتلاك منتصف الملعب والتفوق على نظيره الأمريكي.



ومرر رمضان صبحى فى الدقيقة 68 إحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء سددها ناصر منسي لتصطدم فى أقدام أحد المدافعين وتتحول إلى ضربة ركنية.