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أخبار العالم

الشرطة الألمانية تحبط مجزرة إرهابية لـ 10 جهاديين

الجمعة 22/مارس/2019 - 07:56 م
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
أحمد سيف
ألقت الشرطة الألمانية القبض على عشرة "جهاديين" قبل تنفيذ حادث إرهابي، وذلك وفقا لما نشره موقع "أخبار فرانكفورت" الذي أوضح أن المشتبه بهم خططوا لاستخدام سيارة وبنادق آلية للقيام بذلك الهجوم الإرهابي.

وأوضحت الشرطة وفقا لما نشره الموقع الألماني، أن هؤلاء الجهاديين كانوا استأجروا سيارة بالفعل، وتمكنت الشرطة من القبض عليهم والاستيلاء على عدد من الأسلحة النارية والبيضاء.

وصرح ممثلو الادعاء الألمان أن المشتبه بهم العشرة يخضعون للتحقيق لتخطيطهم لقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وأضاف أنهم محتجزون الآن وجار التحقيق معهم.

وبحسب الموقع الألماني، تتراوح أعمارهم بين 20 و 42 سنة، وتم إلقاء القبض عليهم في غارة شنتها الشرطة في المنطقة المحيطة بفرانكفورت في وقت سابق من اليوم الجمعة.

كما أوضح موقع الأخبار الألماني أنه لم يتلق أي تفاصيل عن جنسيات المشتبه بهم، وأضاف المدعون أن المشتبه بهم الرئيسيين هم "رجل يبلغ من العمر 21 عامًا من أوفنباخ، وهي مدينة بالقرب من فرانكفورت، وشقيقان يبلغان من العمر 31 عامًا من فيسبادن، مرتبطان بالجماعة السلفية في المنطقة.

وأضافت الشرطة أنها رصدت اتصالات من المشتبه بهم مع عدة تجار سلاح، وأنهم رصدوا تأجير المتهمين للسيارة قبل أن تلقي الشرطة الألمانية القبض عليهم.

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