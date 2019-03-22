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محافظات

كارثة.. مركز السموم بالإسكندرية يحذر من السيجارة الإلكترونية لهذا السبب

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:30 م
السيجارة الإلكترونية
السيجارة الإلكترونية
أ ش أ
حذر مركز السموم بالإسكندرية في ملصق نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من تدخين السجائر الإلكترونية.

وتضمن الملصق التحذيري، التعريف بمخاطر تدخين السجائر الإلكترونية ومحتوياتها التى تتكون من سائل إلكتروني يحوى (البروبيلين جليكول) و(الجلسرين الفيتي) الذي يسبب حساسية الجهاز التنفسي، و(الفورمالدهيد) الذي يسبب الإصابة بمرض السرطان والنيكوتين الذي يسبب أمراض القلب تشوه الأجنة والإدمان.

وتناول الملصق أيضا مخاطر النكهات التي تحتوي على الكثير من المواد الضارة، وأن المكونات الموجودة في السجائر الإلكترونية غير مصنفة ولذلك ما تحتويه غير واضح وغير معروف مقدار النيكوتين بها.

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