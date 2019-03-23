وزارة العدل الأمريكي: تقرير مولر لا يتضمن اتهامات جديدة

قال مسئول بارز بوزارة العدل الأمريكي، أمس الجمعة، إن تقرير المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية، روبرت مولر، لا يتضمن أي اتهامات جديدة.





ونقلت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية عن المسئول قوله: " التقرير لا يتضمن توصيات بتوجيه اتهامات إضافية لأي شخص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية".





وكان وزير العدل الأميركي وليام بار بعث رسالة إلى الكونجرس يعلمهم فيها بانتهاء تحقيقات روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، ويحيطهم علما بأنه سيسلم ملخص التقرير للكونجرس في فترة قد لا تتجاوز عطلة نهاية الأسبوع.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن البيت الأبيض لم يتسلم ولَم يطلع على مضمون تقرير المحقق الخاص روبرت مولر.



