شريف حته: مبادرات الدولة الصحية نجحت في الوصول للمواطنين وحققت نتائج ملموسة

أكد الدكتور شريف حته استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، أن الاحتفال بـ اليوم العالمي للصحة يمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على التحديات الصحية التي تواجه المجتمعات، مشيرًا إلى أن الأمراض غير المعدية مثل القلب والسكري أصبحت تمثل النسبة الأكبر من أسباب الوفاة عالميًا.

وقال الدكتور شريف حته، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن تزايد هذه الأمراض يرتبط بشكل مباشر بنمط الحياة اليومية.

ولفت إلى أن العادات غير الصحية مثل قلة الحركة، والسهر، والإفراط في تناول السكريات، والوجبات السريعة، وعدم شرب كميات كافية من المياه، تمثل عوامل رئيسية في ارتفاع معدلات الإصابة.

وأضاف أن المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة، وعلى رأسها 100 مليون صحة، كان لها دور كبير في تحسين المؤشرات الصحية، من خلال الوصول إلى المواطنين في مختلف المناطق، وتسهيل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، بالإضافة إلى دعم صحة المرأة من خلال الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأوضح أن مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا في منظومة الرعاية الصحية، خاصة بعد النجاح في القضاء على فيروس سي، وزيادة معدلات الاكتشاف المبكر للأمراض، ما ساهم في تقليل المضاعفات وتحسين جودة الحياة.