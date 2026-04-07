الصحة: 30 مليار جنيه لمنظومة العلاج على نفقة الدولة خلال عام واحد

أكد الدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة في وزارة الصحة، أننا نقدم خدمات الكشف الطبي للإعاقات الحركية والذهنية والسمعية والبصرية وأمراض الدم للتعرف على مدى احتياجهم لكارت الخدمات المتكاملة .



وقال محمد العقاد في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" 30 مليار جنيه لمنظومة العلاج على نفقة الدولة خلال عام واحد ".

وتابع محمد العقاد :" واجهنا تحديات خاصة بآلية التواصل بين المنظومة وبين طالبي الحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة ".



وأكمل محمد العقاد :" قمنا بتدريب الاطقم الطبية على آليات التعامل مع المريض وذويه لحين حصوله على قرار العلاج على نفقة الدولة ".

وتابع محمد العقاد :" تدريب الأطقم الطبية أسهم في انخفاض نسبة الشكاوى بنسبة 60 %"، مضيفا:" قمنا بتفعيل صندوق للشكاوى من منظومة العلاج على نفقة الدولة وقمنا بإنشاء وحدة لإدارة الجودة ".