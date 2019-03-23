النواب الأمريكي: مستعدون لاستدعاء روبرت مولر إذا اقتضى الأمر

قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، الجمعة، عقب الانتهاء من إعداد التحقيق الخاص بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016، إن لجنته على استعداد لاستدعاء المحقق الخاص روبرت مولر إذا ما اقتضى الأمر.



وأوضح شيف، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن سبب الاستدعاء سيكون الرغبة في تقديم صورة أوضح لمحتويات التقرير النهائي لمولر الذي تم الانتهاء منه في وقت سابق اليوم الجمعة.



وتابع شيف أنه من الممكن كذلك استدعاء المدعي العام بيل بار أمام اللجنة القضائية للشهادة في القضية.



وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، أن المحقق الخاص المكلف من وزارة العدل للتحقيق في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، روبرت مولر، قدّم تقريره السرّي بشأن النتائج النهائية لتحقيقه إلى وزير العدل وليام بار.



ووفقا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية، فقد أخبرت وزارة العدل الكونجرس اليوم بأنها تلقّت تقرير مولر، الأمر الذي يعني انتهاء التحقيق رسميا، لكنها لم تكشف عن محتوياته.



ومن المتوقع أن يفصح مولر عن نتائج التحقيق للكونجرس خلال الأيام المقبلة.