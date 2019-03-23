شاهد.. عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر





مشهد مؤثر للغاية:



تم عزف نشيدنا الوطني "هاتكفا" (الأمل) في مراسم توزيع الميداليات في بطولة العالم في الجمباز التي تقام في قطر وذلك بعد أن فاز رياضي الجمباز الإسرائيلي أليكس شاتيلوف أمس بميدالية ذهبية.



حتى المذيع غنى "هاتكفا"!



هذا إنجاز كبير للرياضة الاسرائيلية. pic.twitter.com/2ULO59HSuu — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 23, 2019

تداول نشطاء وإعلاميون إسرائيليون، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر.وكتب المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية لوسائل الإعلام العربية، أوفير جندلمان، على حسابه بموقع تويتر: "مشهد مؤثر للغاية: تم عزف نشيدنا الوطني "هاتكفا" (الأمل) في مراسم توزيع الميداليات في بطولة العالم في الجمباز التي تقام في قطر وذلك بعد أن فاز رياضي الجمباز الإسرائيلي أليكس شاتيلوف أمس بميدالية ذهبية.وأضاف جندلمان: "حتى المذيع غنى "هاتكفا"! هذا إنجاز كبير للرياضة الاسرائيلية".