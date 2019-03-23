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أخبار العالم

شاهد.. عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر

السبت 23/مارس/2019 - 09:25 ص
لقطة فيديو من عزف
لقطة فيديو من عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر
عرفة البنداري
تداول نشطاء وإعلاميون إسرائيليون، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر.

وكتب المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية لوسائل الإعلام العربية، أوفير جندلمان، على حسابه بموقع تويتر: "مشهد مؤثر للغاية: تم عزف نشيدنا الوطني "هاتكفا" (الأمل) في مراسم توزيع الميداليات في بطولة العالم في الجمباز التي تقام في قطر وذلك بعد أن فاز رياضي الجمباز الإسرائيلي أليكس شاتيلوف أمس بميدالية ذهبية.

وأضاف جندلمان: "حتى المذيع غنى "هاتكفا"! هذا إنجاز كبير للرياضة الاسرائيلية".

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