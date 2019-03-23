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أحمد موسى يطالب بغلق مكتب BBC في القاهرة .. فيديو

السبت 23/مارس/2019 - 08:13 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
طالب الإعلامي أحمد موسى، مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام بغلق مكتب bbc  في القاهرة لتجاوزتها المستمرة في حق مصر ومطالبتها بانقلاب المصريين على ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن أمريكا وبريطانيا أغلقوا مكتب روسيا اليوم في بلادهم وقالوا إنهم يهددون الأمن القومي لأمريكا وبريطانيا.

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" اخترعت قناة بي بي سي إعلاما جديد وكانت تستهدف دعوة الناس للإنقلاب على الرئيس عبد الفتاح السيسي". وقال إن قناة بي بي سي تعمل منذ 9 سنوات وأظهرت توجهاتها السيئة للجميع، وعرضت فيديوهات مفبركة وغير متواجدة، مضيفا:" بي بي سي تخطت حدود المهنية والإعلام".

وتابع:" قناة بي بي سي تستهدف خروج المصريين ضد الرئيس السيسي والانقلاب على نظام الحكم ، وعرضت ما تعرضه قنوات الإرهاب وأصبحت جزء من التآمر على مصر والتحريض على الارهاب.

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