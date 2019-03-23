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محافظ القاهرة يكرم جهاد بطل حريق الزاوية الحمراء.. فيديو

السبت 23/مارس/2019 - 09:38 م
خالد عبد العال
خالد عبد العال
هاني حسين
قال خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن الشاب جهاد يوسف زكي في منطقة الزاوية الحمراء قام بإنقاذ 3 أطفال من حريق في إحدى الشقق، وتسلق المواسير لإنقاذ الأطفال.

وأضاف "عبدالعال" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلاً: "هما دول شباب مصر المليء بالحماس والشهامة والرجولة والعطاء، وتواصلت مع والده وسألتقي بهما غدًا لتكريم الشاب البطل".

وتابع: "يُشرفني تكريم هذا الشاب البطل، والماس الكهربائي سبب الحريق في تلك الشقة ولكنني أشكر أهالي الزاوية الحمراء الذين وقفوا بجانب الأسرة التي كانت في الشقة المُشتعلة".

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