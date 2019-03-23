حصاد أخبار الأهلي اليوم السبت 23-3-2019

شهد يوم السبت 23 - 3 - 2019، عددا من الأخبار نادي الاهلي أبرزها عودة محمد الشناوي بصورة طبيعية بعد تعافيه من الإصابة و استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك يوم 30 من الشهر الجاري وخسارة سلة الأهلي للسيدات أمام سبورتنج .
سبورتنج بطل كأس مصر لسيدات السلة بعد الفوز على الأهلي
فاز الفريق الأول لسيدات كرة السلة بنادي سبورتنج، بقيادة مديره الفني عمرو عاشور، بكأس مصر لكرة السلة، على حساب الأهلي بنتيجة 71-66 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم بصالة مدينة 6 أكتوبر.
أجايي وهشام محمد وعمرو جمال يشاركون في تدريبات الأهلي الجماعية استعدادا للزمالك
شارك ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جونيور اجايي وهشام محمد وعمرو جمال، في مران الفريق الجماعي اليوم السبت، والمقام على استاد مختار التتش بالجزيرة.
تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة الأهلي وسموحة في بطولة إفريقيا للسلة
عقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» أمام فريق سموحة في ذهاب دور الـ8 من بطولة إفريقيا للأندية «الأفروليج»، بقاعة فكري أباظة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، بحضور مندوبي الاتحاد الافريقي للسلة.
تدريبات تأهيلية لأجايي وحمودي في الأهلي
أدى الثنائي جونيور أجايي وأحمد حمودي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية في مران الفريق الأحمر اليوم السبت، على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وليد سليمان يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي قبل قمة الزمالك
أدى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم السبت، على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
مران الأهلي.. لاسارتي يعقد محاضرة فنية للاعبين
اجتمع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع لاعبيه قبل مران الفريق الأحمر اليوم السبت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
بشرى لجماهير الأهلي.. الشناوي ينتظم في التدريبات وجاهز لمباراة القمة
شارك محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الحراس للفريق الأحمر اليوم السبت، في المران المقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
أهلي ٢٠٠٥ يفوز على النصر بخماسية في مهرجان سوبر البراعم
فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ على فريق النصر، بخمسة أهداف دون رد، في مباراتهما ضمن الجولة الرابعة من مهرجان سوبر البراعم.
مؤتمر صحفي للخطيب ووزير الشباب والرياضة بالأهلي الاثنين المقبل
يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا فى الرابعة ظهر بعد غد الاثنين، بمقر النادي بالجزيرة؛ للإعلان عن إقامة معرض سبورتكس الدولي للأدوات والمنتجات الرياضية خلال الفترة من 17 أبريل المقبل بأرض المعارض، بالتعاون مع شركة «بروفيجين»، وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.
بطلات الأهلى يحققن 23 ميدالية فى بطولة الجمهورية للجمباز
حققت بطلات النادي الأهلي تحت ١٠ سنوات ٢٤ ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية الثانية للجمباز الفنى التى أقيمت بصالة نادى المقاولون العرب.
سبورتنج بطل كأس مصر لسيدات السلة بعد الفوز على الأهلي
فاز الفريق الأول لسيدات كرة السلة بنادي سبورتنج، بقيادة مديره الفني عمرو عاشور، بكأس مصر لكرة السلة، على حساب الأهلي بنتيجة 71-66 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم بصالة مدينة 6 أكتوبر.
أجايي وهشام محمد وعمرو جمال يشاركون في تدريبات الأهلي الجماعية استعدادا للزمالك
شارك ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جونيور اجايي وهشام محمد وعمرو جمال، في مران الفريق الجماعي اليوم السبت، والمقام على استاد مختار التتش بالجزيرة.
تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة الأهلي وسموحة في بطولة إفريقيا للسلة
عقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» أمام فريق سموحة في ذهاب دور الـ8 من بطولة إفريقيا للأندية «الأفروليج»، بقاعة فكري أباظة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، بحضور مندوبي الاتحاد الافريقي للسلة.
تدريبات تأهيلية لأجايي وحمودي في الأهلي
أدى الثنائي جونيور أجايي وأحمد حمودي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية في مران الفريق الأحمر اليوم السبت، على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وليد سليمان يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي قبل قمة الزمالك
أدى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم السبت، على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
مران الأهلي.. لاسارتي يعقد محاضرة فنية للاعبين
اجتمع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع لاعبيه قبل مران الفريق الأحمر اليوم السبت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
بشرى لجماهير الأهلي.. الشناوي ينتظم في التدريبات وجاهز لمباراة القمة
شارك محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الحراس للفريق الأحمر اليوم السبت، في المران المقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
أهلي ٢٠٠٥ يفوز على النصر بخماسية في مهرجان سوبر البراعم
فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ على فريق النصر، بخمسة أهداف دون رد، في مباراتهما ضمن الجولة الرابعة من مهرجان سوبر البراعم.
مؤتمر صحفي للخطيب ووزير الشباب والرياضة بالأهلي الاثنين المقبل
يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا فى الرابعة ظهر بعد غد الاثنين، بمقر النادي بالجزيرة؛ للإعلان عن إقامة معرض سبورتكس الدولي للأدوات والمنتجات الرياضية خلال الفترة من 17 أبريل المقبل بأرض المعارض، بالتعاون مع شركة «بروفيجين»، وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.
بطلات الأهلى يحققن 23 ميدالية فى بطولة الجمهورية للجمباز
حققت بطلات النادي الأهلي تحت ١٠ سنوات ٢٤ ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية الثانية للجمباز الفنى التى أقيمت بصالة نادى المقاولون العرب.