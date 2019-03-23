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رياضة

كوت ديفوار يتأهل رسميا الى نهائيات كأس أمم أفريقيا ..فيديو

السبت 23/مارس/2019 - 09:45 م
منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار
حسن العمدة
حقق منتخب كوت ديفوار فوزا ساحقا على نظيره الرواندي بثلاثية دون رد ، فى المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

وسجل أهداف المنتخب الإيفواري، نيكولاس بيبي في الدقيقة السابعة، وإيريك بايلي في الدقيقة 67، وماكسويل كورني في الدقيقة 72.

ورفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة خلف المنتخب الغيني، الذي يواجه منتخب أفريقيا الوسطى غدا الأحد.

وتوقف رصيد منتخب رواندا عند نقطتين في قاع الترتيب.

وكان منتخبا غينيا وكوت ديفوار قد ضمنا تأهلهما رسميا للنهائيات في الجولة الماضية.

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