تعاون مصري - سويسري لتعزيز السلام في أفريقيا

كشفت السفارة السويسرية في القاهرة عن تعاون الحكومة السويسرية مع كل من مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في «تعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا».



وفي بيان لها، قالت السفارة: «الحكومة السويسرية، ممثلة بالسفير بول جارنييه، ومركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا، ممثلا بمديره أشرف سويلم، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ممثلا بمديرته القطرية بمصر رندة أبو الحسن، شاركوا في حفل توقيع اليوم للاحتفال بتعاونهم في المرحلة الخامسة من مبادرة بعنوان "تعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا».



وكشفت السفارة الهدف من المبادرة بقولها: «الهدف من المبادرة هو تعزيز القدرات الأفريقية في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين».



وأوضحت السفارة: «تعد المساعدة في معالجة هذه القضية، التي أصبحت مركزية في أفريقيا في السنوات الأخيرة، من بين أولويات استراتيجية التعاون السويسرية في مصر للفترة 2017-2020».



كما أثنت السفارة السويسرية على الدور المصري في هذه المباردة بالقول: «دور مصر حيوي في هذا الصدد، حيث انها ترأس الاتحاد الأفريقي وتقع على مفترق طرق الهجرة عبر القارة الأفريقية إلى البحر الأبيض المتوسط».