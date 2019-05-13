ضبط شخصين بالغربية يتاجران بالنقد الأجنبى

تمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، حيث يقوم بتلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" من بعض المواطنين العاملين بالخارج وقيامه باستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.



وباستدعائه ومواجهته اعترف بقيامة باستبدال العملات الأجنبية بالاشتراك مع أحد الاشخاص "محدد"، وجارى العمل على ضبطه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال 10 أشهر طبقًا للفحص المستندى (88 ألف دولار أمريكى).



كما تمكن فرع الإدارة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية لقيامه بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقه الذى يعمل بذات الدولة، والذى يقوم بإرسالها على حساب المتواجد داخل البلاد بأحد البنوك، والذى يقوم باستلامها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج باليد أو بحوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته اعترف بنشاطه وتبين أن حجم تعاملاته خلال الأربعة أشهر الماضية طبقًا للفحص المستندى (450 ألف دولار أمريكى، 900 ألف جنيه مصرى).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.