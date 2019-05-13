ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط شخصين بالغربية يتاجران بالنقد الأجنبى

الإثنين 13/مايو/2019 - 02:21 م
ضبط شخصين
ضبط شخصين
مصطفى الرماح
تمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، حيث يقوم بتلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" من بعض المواطنين العاملين بالخارج وقيامه باستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.

وباستدعائه ومواجهته اعترف بقيامة باستبدال العملات الأجنبية بالاشتراك مع أحد الاشخاص "محدد"، وجارى العمل على ضبطه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال 10 أشهر طبقًا للفحص المستندى (88 ألف دولار أمريكى).

كما تمكن فرع الإدارة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية لقيامه بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقه الذى يعمل بذات الدولة، والذى يقوم بإرسالها على حساب المتواجد داخل البلاد بأحد البنوك، والذى يقوم باستلامها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج باليد أو بحوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته اعترف بنشاطه وتبين أن حجم تعاملاته خلال الأربعة أشهر الماضية طبقًا للفحص المستندى (450 ألف دولار أمريكى، 900 ألف جنيه مصرى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ترشيحاتنا

الشمبانيا السعودى مشروب يثير الجدل على مائدة الإفطار..تعرف عليه

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي في الصدارة والزمالك يلاحقه وبيراميدز ثالثا

ماذا يحدث لجسم الإنسان إذا صام 15 ساعة لمدة 30 يوما؟

شاهد.. أول فيديو لإحدى السفن السعودية التي تعرضت للهجوم

أول صور للسفن السعودية التي تعرضت للتخريب في بحر عُمان

مكة محمد صلاح بطلة اللقطة الأخيرة في أنفيلد

أول تعليق من إيران على استهداف 4 سفن قرب ميناء الفجيرة الإماراتى

اتحاد الكرة يرفض معاقبة حكم لقاء الأهلي وسموحة.. اقرأ السبب

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآثار تعلن بدء ترميم ضريح النبي دانيال بالإسكندرية.. صور

إطلالات النجمات فى أول أسبوع من رمضان.. رانيا يوسف بالقفطان..رضوى الشربينى تفاجئ متابعيها بلوك جديد .. سالى عبد السلام بـ أناقة

أول صور للسفن السعودية التي تعرضت للتخريب في بحر عُمان

تركي آل شيخ يحضر عيد ميلاد لميس الحديدي مع نجوم الفن .. صور