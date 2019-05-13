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رياضة

بعد وضع يده فى الجبس .. الزمالك يعلن مدة غياب الحارس عماد السيد

الإثنين 13/مايو/2019 - 02:24 م
عماد السيد أثناء
عماد السيد أثناء إصابته
منتصر الرفاعى - عمرو الحلوانى
تأكد غياب عماد السيد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن المشاركة مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

وحدد طبيب الزمالك، مدة فترة غياب عماد السيد بشكل رسمى والتى تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع مقبلة.

ووضع عماد السيد يده في الجبس، عقب تعرضه للإصابة بكسر في أحد أصابع يده خلال مشاركته مع فريقه أمس أمام الداخلية فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الـ32 من منافسات الدورى الممتاز.

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