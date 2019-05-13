ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

لاسارتي يجتمع بلاعبي الأهلي

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:35 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المسائي، اليوم الاثنين.

وحرص لاسارتي على الاجتماع باللاعبين للتأكيد على بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة قبل لقاء إنبي في الدوري وكذلك أبرز النقاط الفنية المتعلقة بالمباراة الماضية أمام سموحة.

ويستأنف الأهلي تدريباته، مساء اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، أمس الأحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة مساء الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت. وذلك، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ترشيحاتنا

بعد تجميله برسومات الفن التشكيلي.. موظفو الحي يعيدون ميدان العباسية كما كان.. ولما تسألهم يقولولك: مالناش دعوة دي تعليمات.. صور

محمد صبحي يكشف كيفية دخول منى زكي مجال الفن بالصدفة وخلافه مع أشرف عبد الباقي

أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 13/5/2019

الأسبوع الأول من رمضان.. 600 ألف جنيه للفائزين في اسم من مصر.. صور

قرار عاجل من لجنة الانتخابات التركية بخصوص إلغاء فوز أردوغان بالرئاسة

سب وقذف وبصق.. حسام حسن في 3 مشاهد مشينة عقب الخسارة من الأهلي.. فيديو

محمد صلاح يحتفل بإنجازاته في الدوري الإنجليزي على إنستجرام

أكشن وكوميديا.. محمد إمام يستعيد روح الزعيم فى مسلسل هوجان

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أغنية أصالة.. معلومات لا تعرفها عن مدينتي

الأسبوع الأول من رمضان.. 600 ألف جنيه للفائزين في اسم من مصر.. صور

عض الإيد اللي اتمدتله.. تفاصيل مقتل القمص مقار سعد كاهن كنيسة مارمرقس على يد فراش بشبرا الخيمة ..صور

هناكل إيه على الفطار.. فراخ بالمرتة وبشاميل بالزعفران وسلطة كرانشي.. والحلو: لقمة قاضي بالكاسترد