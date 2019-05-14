بعد عام من العقوبات.. تعرف على حجم خسائر إيران بالأرقام

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن النتائج الرقمية لحملة الضغط القصوى على إيران، بعد عام من انطلاقها، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي.



وبحسب "سكاي نيوز"، خسرت إيران بموجب العقوبات التي فرضتها واشنطن، نحو 10 مليارات دولار قيمة الإيرادات التي حرم منها النظام الإيراني بسبب أنشطته المزعزعة للاستقرار، وأكثر من 100 شركة توقفت عن القيام بأعمال تجارية مع النظام الإيراني.



وأضافت أن إيران خسرت أكثر من 1.5 مليون برميل من النفط أبعد عن الأسواق يوميا، وأن أكثر من 20 مستوردا للنفط أنهوا استيراد النفط الإيراني.



وتابعت الخارجية الأمريكية أن أكثر من 75 ناقلة رفضت السماح لها بحمل الأعلام للإبحار، وأكثر من 70 مؤسسة مالية إيرانية مرتبطة بالنظام باتت تخضع للعقوبات، وتم استهداف 970 كيانا يتبع للنظام الإيراني عبر 26 عقوبة.



فيما تواصل واشنطن التعهد بحرمان إيران من الوصول إلى امتلاك سلاح نووي بأي طريقة كانت، وفرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني حتى يتخلى عن طموحاته المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وذلك من خلال الوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.