الحلقة الثامنة من بركة.. عمرو سعد يهرب من العصابة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "بركة"، كثيرا من التطورات، حيث استطاع بركة "عمرو سعد" الهروب من العصابة التى تطارده من أجل الحصول على كارت الميمورى الذى يحمل الكثير من فضائح وألاعيب رجال الأعمال.



وقابل بركة أحد المحامين لكى يذهبا معا إلى منزله، ويوقفا أحد البرامج التى كان يقوم بركة بتحميلها لفضح رجال الأعمال، وأثناء ذهابهما للمنزل يلتقيا بعربة إسعاف تسير فى الطريق العكسى وتحدث مشاجرة بين بركة وصديقه لكى تمر عربة الإسعاف لإنقاذ المريض داخلها.



كما شهدت الحلقة أيضا هجوم أحد رجال العصابة على منزل بركة وفتح الغاز كمحاولة لقتل بركة وعائلته.



مسلسل "بركة" من بطولة عمرو سعد، وهالة صدقي، ورياض الخولي، وهنادي مهنا، ومحمد لطفي، وكمال أبو رية، وإنعام سالوسة، وإسلام جمال، وعبد الرحمن أبو زهرة، ورامى غيط، ومحمد أبو داوود، وأحمد جمال سعيد، وأحمد حلاوة، وفتوح أحمد، وصبري عبد المنعم، ومصطفى درويش، وجوليا الشواشي، وعدد كبير من النجوم، تأليف محمد الشواف، إخراج محمود كريم وطارق رفعت، إنتاج شركة سينرجي.



https://www.youtube.com/watch?v=cn-hh3AZHxw