ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

الحلقة الثامنة من بركة.. عمرو سعد يهرب من العصابة

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:23 ص
صدى البلد
سمر سعد
شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "بركة"، كثيرا من التطورات، حيث استطاع بركة "عمرو سعد" الهروب من العصابة التى تطارده من أجل الحصول على كارت الميمورى الذى يحمل الكثير من فضائح وألاعيب رجال الأعمال.

وقابل بركة أحد المحامين لكى يذهبا معا إلى منزله، ويوقفا أحد البرامج التى كان يقوم بركة بتحميلها لفضح رجال الأعمال، وأثناء ذهابهما للمنزل يلتقيا بعربة إسعاف تسير فى الطريق العكسى وتحدث مشاجرة بين بركة وصديقه لكى تمر عربة الإسعاف لإنقاذ المريض داخلها.

كما شهدت الحلقة أيضا هجوم أحد رجال العصابة على منزل بركة وفتح الغاز كمحاولة لقتل بركة وعائلته.

مسلسل "بركة" من بطولة عمرو سعد، وهالة صدقي، ورياض الخولي، وهنادي مهنا، ومحمد لطفي، وكمال أبو رية، وإنعام سالوسة، وإسلام جمال، وعبد الرحمن أبو زهرة، ورامى غيط، ومحمد أبو داوود، وأحمد جمال سعيد، وأحمد حلاوة، وفتوح أحمد، وصبري عبد المنعم، ومصطفى درويش، وجوليا الشواشي، وعدد كبير من النجوم، تأليف محمد الشواف، إخراج محمود كريم وطارق رفعت، إنتاج شركة سينرجي.

https://www.youtube.com/watch?v=cn-hh3AZHxw

ترشيحاتنا

أغلى فنجان قهوة في العالم بـ 1300 جنيه.. صور

مواجهة قوية بين بيراميدز ووادى دجلة بالدورى الممتاز اليوم

وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية الضمان الحقيقى لتحقيق الأمن والاستقرار

طالب يخلع باروكة معلمته في الفصل ويرقص أمامها في ولاية أمريكية.. فيديو

الإفتاء توضح هل عمرة رمضان تغني عن أداء حجة الإسلام؟

وزير الدفاع للرئيس: نصر العاشر من رمضان أكد قدرة الجيش على الإنجاز العبقرى بكل ثقة

60 مليون شيكل.. خسائر إسرائيل بعد وقف ضخ الغاز خلال التصعيد الأخير

محمد رمضان: نجاح زلزال لسه مبدأش

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القنصل العام المصري بنيويورك يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية.. صور

وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية الضمان الحقيقى لتحقيق الأمن والاستقرار

الغمسة على الفطار والعصيدة فى السحور.. عادات قبائل البحر الأحمر في رمضان

من النمسا إلى باب اللوق.. «عاش هنا» يوثق كفاح استيفان روستي في عالم الفن.. وكواليس إقامة جنازته قبل وفاته