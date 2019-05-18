فيديوجراف| في مشهد أقرب للسينما .. نهر يبتلع طائرة

في مشهد أقرب للسينما، ظهرت مروحية "هيليكوبتر" وهي تسقط بشكل سريع من ارتفاع 30 مترا في مياه نهر هدسون في ولاية نيويورك الأمريكية، قبل أن ترتطم بالمياه بشكل قوي.



وكانت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، قد نشرت مقطع فيديو يوثق اللحظة المروعة لسقوط المروحية، والتي لم يكن على متنها سوى طيار واحد.



ومن خلال الفيديوجراف التالي .. يمكنكم معرفة المزيد..

