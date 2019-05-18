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فيديو جراف

فيديوجراف| في مشهد أقرب للسينما .. نهر يبتلع طائرة

السبت 18/مايو/2019 - 09:38 ص
طائرة تسقط في نهر
طائرة تسقط في نهر
شيرين أشرف
في مشهد أقرب للسينما، ظهرت مروحية "هيليكوبتر" وهي تسقط بشكل سريع من ارتفاع 30 مترا في مياه نهر هدسون في ولاية نيويورك الأمريكية، قبل أن ترتطم بالمياه بشكل قوي.

وكانت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، قد نشرت مقطع فيديو يوثق اللحظة المروعة لسقوط المروحية، والتي لم يكن على متنها سوى طيار واحد.

ومن خلال الفيديوجراف التالي .. يمكنكم معرفة المزيد..

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