عبايات جريئة في إطلالات بوسي شلبي في رمضان

ظهرت الفنانة بوسي شلبي بعدة إطلالات مختلفة في رمضان، وكانت آخر إطلالتها من تصميم مصممة الأزياء المصرية شهيرة فوزي في مهرجان الإبداع المصري، والذي اقيم في احد فنادق القاهرة الكبرى.



وقد ارتدت بوسي عباءة باللون البرتقالي، وعليها رسمة فلكورية، باللون الرمادي، وقد اعتمدت وضع عصبة على الرأس بنفس لون العباءة، وهو ما اكمل من إطلالتها بشكل كبير، والأخرى باللون الأزرق المائي، وكلتاهما كانتا مستلهمة من البيئة الصحراوية المصرية.



وقد اختارت ايضا بوسي بعض العبايات الكاشفة بتصميمات جريئة وخامات شفافة، مثل عبايتها باللون الأزرق المائل للرمادي والتي ارتدتها فوق جمبسوت من الجينز، كانت عبارة عن توب بحمالات رفيعة مع بنطلون مطرز بقطع مضيئة براقة.



كما اختارت الإعلامية المصرية عباية سوداء فضفاضة من تصميم منى المنصوري، تزينت بزهور بيضاء ضخمة، وإليكم أبرز إطلالتها.