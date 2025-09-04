قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
أخبار العالم

عون: الاعتداء الإسرائيلي على اليونيفيل يؤكد مضي الاحتلال في تحدي الإرادة الدولية

عون
عون
محمود نوفل

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن الاعتداء الإسرائيلي على القوات الدولية “ اليونيفيل ”يؤكد مضي دولة الاحتلال في تحدي إرادة المجتمع الدولي الذي يطالب بوقف الأعمال العدائية ضد لبنان.

وشدد الرئيس اللبناني على أن الاعتداءات الإسرائيلية على المدن والقرى الجنوبية مستمرة بشكل دائم ويستهدف سكانا آمنين ومنازل ومنشآت مدنية.

وفي وقت لاحق؛ أكد رئيس الحكومة اللبنانية  نواف سلام أن الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية على لبنان تشكل انتهاكاً صارخاً لإعلان "وقف العمليات العدائية" لشهر نوفمبر الماضي وللقرار ١٧٠١ ومبادئ القانون الدولي وأحكامه.

وقال سلام، عبر حسابه على منصة “إكس”: “مصداقية المجتمع الدولي على المحك، فعليه التحرك الفوري لإلزام إسرائيل بوقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة لبنان وسلامة أبنائه”.

ومنذ قليل، أعلنت الصحة اللبنانية إصابة عشرة أشخاص، بينهم سبعة لبنانيين من بينهم ثلاثة أطفال، وثلاثة سوريين نتيجة الغارات التي شنها جيش الاحتلال على جنوب البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ عملية عسكرية  وصفها بـ"الدقيقة" استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في منطقة جبل روس جنوب لبنان، مؤكداً تدمير عدد من المرابض التي كانت تستخدمها الجماعة.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان: "نفذت قوات لواء الجبال 810، بإشراف الفرقة 210، عملية دقيقة خلال الليلة الماضية في منطقة جبل روس، أسفرت عن تدمير عدة مرابض استخدمها حزب الله في السابق".

وأضاف البيان أن العملية جاءت "بعد عمليات مراقبة واستطلاع متكررة خلال الأشهر الأخيرة"، مشدداً على أن الجيش سيواصل العمل من أجل "إزالة أي تهديد".

في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مجمع لتصليح وصيانة الجرافات في أطراف بلدة أنصارية الجنوبية.

كما أفادت تقارير بوجود تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية فوق مناطق البيسارية، والبابلية، وصيدا، والزهراني، وصولاً إلى مختلف أنحاء الجنوب اللبناني.

وفي تطور ميداني آخر، ألقت طائرة استطلاع إسرائيلية قنبلتين صوتيتين في بلدة طير حرفا، بالتزامن مع غارة استهدفت أطراف بلدة الضهيرة، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية.

