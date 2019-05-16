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ديني

علي جمعة: الخلوة تحولت في الشريعة الإسلامية للاعتكاف

الخميس 16/مايو/2019 - 09:52 م
صدى البلد
محمود ضاحي
أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الخلوة تحولت في الشريعة الإسلامية للاعتكاف، موضحًا أن الخلوة هو أمر يُرقي الإنسان مع ربه؛ لكونها في 4 معاني مستنبطة من الكتاب والسنة وهي قلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام وقلة الأنام.

وأضاف "جمعة"، خلال تصريحات له ببرنامج "نفحات" الذي يبثه عبر صفحته الرسمية، أن الخلوة كما أنها واردة في الشريعة الإسلامية، واردة أيضًا في الديانات السابقة ولها تجربة، وتجربتها في كيف تجلس في الخلوة، وكيف تقضى وقتك فيها مع الله.

وتابع: الخلوة عند الصوفية أخذوها من حديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، حيث ذهب إلى غار حراء.

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