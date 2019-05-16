الخطيب ومجلس الأهلي يساندان فريق الكرة أمام إنبي

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على التواجد في ستاد بتروسبورت، لمساندة الفريق الأول لكرة القدم، أمام إنبي.



ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي، بعد قليل على ستاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين لبطولة الدوري المصري.



ويتواجد الخطيب، في المباراة بصحبة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، بجانب بعض الأعضاء.

