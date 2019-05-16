أمم أفريقيا 2019.. تعرف على المدرج الطائر وأين يقع

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر، الستار عن كل ما يتعلق بالمدرج الطائر فى استاد الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.



وأوضحت اللجنة المنظمة، أن المدرج الطائر هو الاسم الذى يطلق على المدرج الإضافى فى استاد الإسكندرية، الذى يقع على نفس خط الدرجة الأولى والمقصورة.



كما كشفت اللجنة عن مكان المدرج الطائر حيث أنه يقع فى أقصى يسار الملعب أمام بوابة دخول اللاعبين ويعتبر الدرجة الرابعة فى الاستاد.



يذكر أن ستاد الإسكندرية يستضيف المجموعة الثانية فى البطولة وتضم منتخبات نيجيريا ومدغشقر وبوروندى وغينيا.



وتنطلق بطولة أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر يوم 21 يونيو المقبل، حيث يلتقى المنتخب الوطنى مع منتخب زيمبابوى فى افتتاح المسابقة على أن يقام الختام يوم 19 يوليو المقبل.