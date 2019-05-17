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رياضة

لاسارتي: نجحنا في حصد النقاط الثلاث.. والأهلي يستحق الفوز على إنبي

الجمعة 17/مايو/2019 - 01:17 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أبدي مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز على إنبي مساء أمس، الخميس، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري.

أضاف: "حققنا فوزًا عادلًا في لقاء إنبي، ونجحنا في خلق العديد من الفرص مقارنة بالفريق المنافس، وحققنا هدفنا من المباراة في النهاية بحصد ثلاث نقاط هامة.".

وأوضح أن هناك عملًا مستمرًا مع اللاعبين للتعامل مع الفرص المهدرة، وقال: “طالما هناك فرص تتاح للفريق وننجح في صناعتها فإن الأمر يبقى إيجابيًا ولكن في الوقت نفسه نسعى للتعامل مع هذه الأمور من أجل إنهاء المباريات بطريقة أفضل.”

وأشار لاسارتي، إلى أنه يجتمع دائمًا مع وليد أزارو، مهاجم الفريق، للحديث عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بمسألة إهدار الفرص، مؤكدًا أن أي مهاجم معرض لهذا الأمر، ولكن في النهاية هناك عمل متواصل على الصعيد الفني لتطوير أداء الجميع.

وأوضح أن رمضان صبحي قدم مستويات مميزة، ونجح في وقت سابق في تسجيل هدف مشابه للفرص التي أهدرها في مباراة إنبي، أمس، مشيدًا بأداء اللاعب على المستوى الجماعي.

يذكر أن الأهلي رفع رصيده إلى 73 نقطة بعد الفوز على إنبي ليواصل الفريق تصدره مسابقة الدوري.

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