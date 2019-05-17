حبس ٤ أشخاص لاحتجازهم آخرين إثر خلافات مالية بينهم

قررت النيابة العامة، حبس أربعة أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معهم لاتهامهم باحتجاز آخرين بسبب خلافات مالية بينهم.



وكانت مباحث قسم شرطة الشروق قد تمكنت من ضبط أربعة أشخاص سبق الحكم على اثنين منهم ، ومطلوب التنفيذ عليهما فى عدد من القضايا، وذلك حال استقلالهم سيارة ( ملاكى - ملك وقيادة أحدهم) وبصحبتهم شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية "مصابان بسحجات بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم" ).



بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم باحتجاز المجنى عليهما داخل السيارة، نظرًا لوجود خلافات مالية بينهم وبين أحد المجنى عليهما لسابقة تحصله منهم على مبلغ مالى ( 25 ألف جنيه) قيمة تأمين شراء عملات أجنبية فقاموا باستدراجه للتقابل بأحد المقاهى بمنطقة الخصوص بالقليوبية بدعوى إنهاء الخلافات المالية ، حيث حضر وبصحبته المجنى عليه الثانى بسيارة ( ملك والد المجنى عليه الأول).



وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المشار إليها واصطحابهما كرهًا عنهما داخل السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والاستيلاء على السيارة قيادة المجنى عليه الأول لإجباره على رد المبلغ المالى المستولى عليه.. وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة الخصوص بالقليوبية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

