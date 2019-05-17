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فن

سمية الخشاب تتعرض لهجوم كبير بعد الغناء الديني .. فيديو

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:31 م
صدى البلد
سمر سعد
تعرضت الفنانة سمية الخشاب لهجوم كبير بعد غنائها أغنية دينية بعنوان "سيدنا النبى" أثناء استضافتها فى أحد البرامج التليفزيونية.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعى سمية، متسائلين كيف تقوم سمية بغناء أغنية دينية وفى نفس الوقت تكشف عن أسرار زواجها السابق من الفنان أحمد سعد.

من ناحية أخرى، كشفت سمية في أحد البرامج عن كواليس الليلة التى بكت فيها بدل الدموع دم وذلك بعدما ضربها طليقها أحمد سعد فى ظهرها وقت أن كانت لا تزال على ذمته وهي الضربة التى تسببت في تهتك الطحال، الأمر الذى جعلها تستأصله بعد يومين من النزيف الداخلي، مشيرة إلى أنه لولا وجود والدتها الى جوراها لكانت فارقت الحياة.

وأوضحت سمية أنه رغم كل ما حدث كان أحمد سعد مستفزا لأبعد الحدود ولم يكن يقدر تضحياتها تجاهه وكان دائما يحاول التقليل من حجم ما مرت به ويقول لها "الطحال ده اصلا ملوش وظيفة وهو انتي هتفضلي تقوليلي بطني كل شوية".

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