العراق:تدمير 4 أوكار لـ "داعش" بعملية أمنية في نينوى

أفاد مصدر أمني عراقي ، اليوم (الجمعة) بتدمير أربعة أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية تفتيش في عشر قرى بمنطقة "البعاج" في محافظة نينوى.



وقال المصدر - في تصريح لقناة السومرية نيوز "العراقية" - إن "فرق المشاة بالجيش العراقي قامت بعملية بحث وتفتيش لأكثر من 10 قرى جنوب وغرب البعاج بمحافظة نينوى" ، مشيرا إلى أن القوة تمكنت من تدمير 4 أوكار بداخلها مواد غذائية وأغراض أخرى يستخدمها تنظيم "داعش" الإرهابي.