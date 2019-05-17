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أخبار العالم

العراق:تدمير 4 أوكار لـ "داعش" بعملية أمنية في نينوى

الجمعة 17/مايو/2019 - 01:36 م
داعش
داعش
أ ش أ
أفاد مصدر أمني عراقي ، اليوم (الجمعة) بتدمير أربعة أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية تفتيش في عشر قرى بمنطقة "البعاج" في محافظة نينوى.

وقال المصدر - في تصريح لقناة السومرية نيوز "العراقية" - إن "فرق المشاة بالجيش العراقي قامت بعملية بحث وتفتيش لأكثر من 10 قرى جنوب وغرب البعاج بمحافظة نينوى" ، مشيرا إلى أن القوة تمكنت من تدمير 4 أوكار بداخلها مواد غذائية وأغراض أخرى يستخدمها تنظيم "داعش" الإرهابي.

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