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فن

فى ذكرى وفاتها .. تعرف على عدد زيجات الفنانة وردة

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:41 م
صدى البلد
سمر سعد
تحل اليوم ذكرى وفاة المطربة وردة الجزائرية، عام 2012، وقد ولدت في يوليو 1939 بفرنسا لأب جزائري وأم لبنانية.

ولقد تزوجت الفنانة وردة رسميا أكثر من مرة والزوج الاول هو جمال القصيري وكيل وزارة الاقتصاد الجزائري وأنجبت منه ابنها الوحيد رياض القصيري.

أما الزوج الثاني فهو بليغ حمدى وتزوج ورده فى حفل بمنزل الراقصه (نجوى فؤاد)، عام 1972 بعد قصة حب عنيفة قدم لها أحلى ما تغنت به.

أما الزيجة الثالثة فلست مؤكدة حيث أكدت مصادر فنية أن وردة الجزائرية تزوجته عرفيا، وأن زواجهما انتهى بخطف الأخير لوثائق الزواج وتقطيعها بعدما شعر بالغيرة من عودة "وردة" للتعاون الفني مع طليقها بليغ حمدي.

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