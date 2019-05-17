قداس إلهي بمطرانية السيدة العذراء اليوم بمطرانية بني سويف.. صور

ترأس الأنبا غبريال أسقف بني سويف، اليوم الجمعة، صلاة القداس الإلهي بمطرانية السيدة العذراء.



كانت المطرانية قد شهدت، صباح أمس، حريق محدودا بسبب ماس كهربائي، وتمت السيطرة عليه تماما دون حدوث أية خسائر في الأرواح.



وأشاد الأنبا غبريال مطران بني سويف، بالتجاوب السريع مع الحادث من جانب محافظ بني سويف، قائلا إن المحافظ تواصل معه بشكل مستمر أثناء الحريق، موجهًا القيادات التنفيذية بأن تكون متواجدة بمقر المطرانية، مؤكدا أن القداس سيقام في موعده، مشيدًا بالتعامل الفعال من جانب الحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة على الوضع في وقت قصير جدا دون حدوث أية خسائر أو إصابات.

