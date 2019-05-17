شاهد.. مدفع رمضان في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة لأول مرة

وضعت مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، مدفع رمضان في ميدان النهضة.



وقالت مصادر أمنية، أن وضع مدفع رمضان فى ميدان النهضة مشاركة من القطاع للمجتمع المدني وإضافة بهجة للشعب المصرى العظيم.



وقدم مدير أمن الجيزة وقيادات المديرية التهنئة لمواطني المحافظة والشعب المصري بالشهر الكريم.