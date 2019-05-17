التموين الإلكتروني.. احصل على خدمات بطاقاتك التموينية عبر الإنترنت والموبايل

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين التجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن خطة وزارة التموين لتطوير منظومة الدعم الحالية هدفها الأول والأخير هو حق المواطن وضمان حصوله على خدمة لائقة من خلال منظومة تموينية سليمة ذات قاعدة بيانات سليمة وهو ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية.



وأضاف مدكور لـ صدى البلد، أن خطة الوزارة تتضمن التحول الرقمي للتيسير على المواطنين في الحصول على خدمة تموينية إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب التابعة أو الانتظار في طوابير ولكن عن طريق الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول.



وأوضح أن التحول الرقمي للخدمات التموينية يعني تيسير حصول المواطن على الخدمة إلكترونيا سواء خدمات استخراج بدل الفاقد والتالف، طلبات الفصل والإضافة والتحويل من محافظة إلى أخرى، الاستعلام عن بيانات البطاقة، الاطلاع على مستجدات المنظومة التموينية.



وكشف مدكور عن بدء تطبيق خطة الدولة فى التحول الرقمى على الخدمات التموينية تجريبيبا بمحافظة بورسعيد فى 30 يونيو المقبل.



وأوضح مدكور، أن وزارة التموين مستمرة في تنقية قوائم المستفيدين من الدعم حتى تحقيق العدالة الاجتماعية في حصول المستحق فقط على الدعم من الدولة بحيث يكون دعم لائق وكريم بعد إبعاد غير المستحقين من المنظومة لتوسيع رقعة الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية.