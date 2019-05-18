فريق لا يقهر.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجآت لـ بيراميدز

أعلن تركى آل الشيخ مالك نادى بيراميدز عن مفاجآت للفريق مع بداية الموسم المقبل.



وكتب "آل الشيخ" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يوجد العديد من الخيارات في المدربين واللاعبين لبيراميدز استعدادًا للموسم القادم.. وايضًا هناك تعديلات جذرية في مجلس الادارة وهيكلة النادي ستثمر ان شاء الله على فريق لا يقهر".