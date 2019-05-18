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رياضة

فريق لا يقهر.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجآت لـ بيراميدز

السبت 18/مايو/2019 - 02:47 ص
صدى البلد
منار نور
أعلن تركى آل الشيخ مالك نادى بيراميدز عن مفاجآت للفريق مع بداية الموسم المقبل.

وكتب "آل الشيخ" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يوجد العديد من الخيارات في المدربين واللاعبين لبيراميدز استعدادًا للموسم القادم.. وايضًا هناك تعديلات جذرية في مجلس الادارة وهيكلة النادي ستثمر ان شاء الله على فريق لا يقهر".

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