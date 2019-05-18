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محافظات

إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ.. صور

السبت 18/مايو/2019 - 09:40 ص
إزالة 5 حالات تعدٍ
إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بكفر الشيخ
محمود زيدان
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بكفرالشيخ، عن إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية من المهد بنطاق جمعية فرمون التابعة للوحدة المحلية لقرية ابو مندور.

يأتي هذا فى إطار تعليمات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من المهد حفاظًا على الرقعة الزراعية.
إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ.. صور
إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ.. صور
إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ.. صور

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