إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ.. صور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بكفرالشيخ، عن إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية من المهد بنطاق جمعية فرمون التابعة للوحدة المحلية لقرية ابو مندور.



يأتي هذا فى إطار تعليمات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من المهد حفاظًا على الرقعة الزراعية.