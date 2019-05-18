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فتح باب التقدم للانضمام إلى لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس

السبت 18/مايو/2019 - 11:07 ص
صدى البلد
انجي هيبة
أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس عن فتح باب التقدم لعضوية لجنة شباب الباحثين بالجامعة للعام الأكاديمي ٢٠٢٠/٢٠١٩، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة القناة وإشراف عام الدكتوره ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وصرحت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأنه يشترط أن يكون المتقدم للترشيح من المدرسين والمدرسين المساعدين والهيئة المعاونة بالجامعة.

وتابعت: ولديه مهارات تواصل عالية وقدرة علي العمل من خلال فريق.

وأكملت أنه يجب أن يكون قادر علي خلق التوازن بين مهام العمل بكليته والمهام التطوعية باللجنة.

وأكدت نائب رئيس الجامعة أنه يفضل أن يكون المتقدم قد سبق له الدراسة بالخارج ولديه مهارات التصميم "جرافيك -فوتوشوب ".

وعلى من يرغب بالتقدم يرجى إرسال طلب التقدم للترشيح مرفق به مقترح للتطوير والسيرة الذاتية وما يؤيد المهارات المذكورة. 

يتم تقديم الأوراق المطلوبة لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٩ مايو الجاري على أن يستمر استقبالها لمده اسبوعين بمكتب هدى فرج أمين الجامعة المساعد ومنسق اللجنة بمبنى رئيس الجامعه أو على الإيميل التالي [email protected]

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