تخليك آخر فرفشة.. 5 عادات يومية تشعرك بالسعادة الدائمة

الشعور بالسعادة مختلف لكن نادرًا ما يستطيع الناس الإحساس به، بسبب الضغط والجهد المبذول فى الروتين اليومى، مما يجعلنا نشعر بالقلق والتوتر الدائم، وهناك بعض العادات اليومية البسيطة التى تساعدنا على الشعور بالسعادة، وتحسين الحالة المزاجية العامة.



يذكر موقع "Healthline"، بعض من العادات اليومية البسيطة التى تشعرك بالسعادة الدائمة:



- الحفاظ على الابتسامة: الابتسام يحفز المخ على إطلاق مادة "الدوبامين" المعروف بهرمون السعادة، أجعل الابتسام عادتك كل صباح.



- ممارسة الرياضة: يساعد ممارسة التمرين بشكل منتظم فى تقليل التوتر والشعور بالقلق، وزيادة الاحساس بالسعادة قم ببعض الأنشطة الممتعة يوميًا مثل الجرى أو الرقص.



- الحصول على قسط كافى من النوم: الحصول على القدر الكافى من ساعات النوم، هو مصدر طبيعى لحيوية الجسم وتحسين وظائف المخ، أحصل على 7 إلى 8 ساعات من النوم كل ليلة.



-تناول الطعام الصحى: اختيار الوجبات لها تأثيرعلى صحتك البدنية، ولكن بعض الأطعمة يمكن أن تؤثر على حالتك الذهنية ايضًا.



- تمارين التنفس بعمق: إذا كنت تشعر بالتوتر أو القلق، يمكن أن تأخذ نفسًا طويلًا وعميقًا لتهدئه نفسك، تمارين التنفس تساعد فى الحد من التوتر.

