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اقتصاد

تعرف على الخطوات .. غدا بدء تسليم 384 وحدة بـ دار مصر في دمياط الجديدة .. صور

السبت 18/مايو/2019 - 12:33 م
جانب من وحدات مشروع
جانب من وحدات مشروع دار مصر بدمياط
آمنة عبد العظيم
يبدأ جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، غدا الأحد الموافق 19/5/2019، وحتى يوم الخميس 20/6/2019، فى تسليم 384 وحدة (16 عمارة)، أرقام (163 – 164 – 165 – 166 – 149 – 150 – 147 – 148 – 161 – 162 – 167 – 168)، بالمرحلة الثانية، وعمارات أرقام (60 – 63 – 64 – 38)، بالمرحلة الأولى، بموقع 2، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: قام الجهاز بإعداد برنامج زمنى لتسليم الوحدات، خلال الفترة من 19/5/2019 : 20/6/2019، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان (فرع دمياط الجديدة)، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها، وإخطار الحاجزين بمواعيد الاستلام، موضحًا أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 163، يوم الأحد 19/5/2019، ووحدات العمارة رقم 164، يوم الإثنين 20/5/2019، ووحدات العمارة رقم 165، يوم الثلاثاء 21/5/2019، ووحدات العمارة رقم 166، يوم الأربعاء 22/5/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 23/5/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 149، يوم الأحد 26/5/2019، ووحدات العمارة رقم 150، يوم الإثنين 27/5/2019، ووحدات العمارة رقم 147، يوم الثلاثاء 28/5/2019، ووحدات العمارة رقم 148، يوم الأربعاء 29/5/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 30/5/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 161، يوم الأحد 9/6/2019، ووحدات العمارة رقم 162، يوم الإثنين 10/6/2019، ووحدات العمارة رقم 167، يوم الثلاثاء 11/6/2019، ووحدات العمارة رقم 168، يوم الأربعاء 12/6/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 13/6/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 60، يوم الأحد 16/6/2019، ووحدات العمارة رقم 63، يوم الإثنين 17/6/2019، ووحدات العمارة رقم 64، يوم الثلاثاء 18/6/2019، ووحدات العمارة رقم 38، يوم الأربعاء 19/6/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 20/6/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس محمد السيد مصطفى رجب، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.
تعرف على الخطوات .. غدا بدء تسليم 384 وحدة بـ دار مصر في دمياط الجديدة .. صور
تعرف على الخطوات .. غدا بدء تسليم 384 وحدة بـ دار مصر في دمياط الجديدة .. صور
تعرف على الخطوات .. غدا بدء تسليم 384 وحدة بـ دار مصر في دمياط الجديدة .. صور
تعرف على الخطوات .. غدا بدء تسليم 384 وحدة بـ دار مصر في دمياط الجديدة .. صور
تعرف على الخطوات .. غدا بدء تسليم 384 وحدة بـ دار مصر في دمياط الجديدة .. صور
تعرف على الخطوات .. غدا بدء تسليم 384 وحدة بـ دار مصر في دمياط الجديدة .. صور
تعرف على الخطوات .. غدا بدء تسليم 384 وحدة بـ دار مصر في دمياط الجديدة .. صور

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تعرف على الخطوات .. غدا بدء تسليم 384 وحدة بـ دار مصر في دمياط الجديدة .. صور

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