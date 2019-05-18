رحلة العائلة المقدسة بأرض مصر بثقافة الإسماعيلية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الإسماعيلية حوار مفتوح بعنوان "الاخلاق الكريمة والتعامل مع الآخر" للتأكيد على ضرورة أن يستمتع الإنسان بأخلاق طيبة مثل الصدق - الأمانة مساعدة الآخرين احترام الكبير مساعدة الفقراء.



كما عقد بيت ثقافة طفل القنطرة شرق مناقشة حول مرور العائلة المقدسة على أرض سملوط "أرض مصر" وتحدثت عن أن مجيء السيد المسيح والعائلة المقدسة إلى مصـر من أهـم الأحـداث التى جـرت على أرضها الغــالية فـى تاريخهــا الطـويل، وأوضحت أهم الأحداث التى دارات خلال هذه الرحلة، كما نظم بيت الثقافة عرض فيلم سيدنا صالح من قصص الأنبياء.



واستمرت ليالى رمضان الثقافية ببيت ثقافة القنطرة شرق بأمسية شعرية للشعراء محمد عبد الرحيم والشاعر أحمد السيد إبراهيم، ونظم نادى أدب الطفل بالقنطرة شرق مسابقات فنية وثقافية بمناسبة الاحتفال بشهر رمضان الكريم، بينما أقامت مكتبة الخشاينة مسابقة معلومات عامة بمناسبة الاحتفال بشهر رمضان الكريم.