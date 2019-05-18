مصادر: إكسون موبيل تجلي العاملين الأجانب من حقل نفطي في العراق

قالت ثلاثة مصادر لرويترز اليوم السبت إن شركة إكسون موبيل أجلت جميع موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 النفطي في العراق وتنقلهم إلى دبي.



وقال مسؤولو نفط عراقيون إن الإنتاج في الحقل لم يتأثر بالإخلاء وأضافوا أن العمل يسير بوتيرة طبيعية ويتولى مسؤوليته مهندسون عراقيون.



وقال مسؤول في شركة نفط الجنوب العراقية "الإنتاج يتم الإشراف عليه من قبل المهندسين العراقيين أصلًا والأجانب تواجدهم بصفة استشارية. لدينا دائرة تلفزيونية مغلقة معهم ونستطيع التواصل في أي وقت".



وتم الإخلاء على عدة مراحل في وقت متأخر أمس الجمعة وفي وقت مبكر اليوم السبت إلى دبي مباشرة أو إلى المخيم الرئيسي لموظفي الشركة الأجانب في محافظة البصرة.



وقالت المصادر الثلاثة، وهم موظف في شركة أمن متعاقدة مع إكسون ومسؤول نفط عراقي وموظف في شركة نفط أجنبية، إن الذين كانوا في المخيم في طريقهم إلى المطار الآن.



وقال مسؤول في شركة أمن خاصة تشرف على الإخلاء "تم إخلاء 28 موظفا ليلة الأمس إلى المطار والباقين إلى المخيم وتم إخلاؤهم اليوم إلى المطار ولم يبق بالحقل أي موظفين".



وأدى السجال المتبادل بين واشنطن وطهران على مدى أيام إلى تصاعد التوترات في المنطقة وسط مخاوف من نشوب صراع أمريكي-إيراني محتمل.